عضو برجال الأعمال يقترح تدشين مصانع لتصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا

قال عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو جمعية مستثمري مدينة بدر، إن الحكومة المصرية تعد من أفضل حكومات العالم في التصدي لفيروس كورونا، والحفاظ على قوة الاقتصاد المحلي.وأضاف فتوح لـ"الدستور"، أن أزمة كورونا أفاقت أذهان الصناع بضرورة تدشين مصانع لتصنيع مستلزمات الإنتاج التي تحتاجها المصانع بدلًا من استيرادها من الخارج، مقترحًا بضرورة دراسة تلك الفكرة والعمل على تنفيذها في أقرب وقت، مؤكدًا أنها ستوفر في تكاليف الإنتاج.وأشار إلى أن جميع الاجرءات التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية دليل على وقوفها بجانب رجال الأعمال والصناع للحفاظ علي الاقتصاد المحلي، والعمالة المصرية.