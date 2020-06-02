أشرف زكي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن حالة الفنانة رجاء الجداوي مستقرة وبخير، مشيرًا إلى أنها تتحسن بشكل جيد.وأضاف زكي، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة TeN، أن حالة الفنانة الكبيرة ليست صعبة بناء على التقارير الطبية.وكانت الفنانة رجاء الجداوي قد نقلت مؤخرًا للعناية المركزة بعد شعورها بضيق في التنفس.