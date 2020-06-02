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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 4110 محاضر نظافة وإشغالات ومصادرة 2111 شيشة بالغربية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 10:06 م
طارق رحمي
طارق رحمي
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع قوات الأمن، تنفيذا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ الغربية، أن الحملات التفتيشية والرقابية بنطاق المحافظة، خلال فترة الحظر بداية من 16 مارس وحتى نهاية شهر مايو الماضي، أسفرت عن تحرير 4110 محاضر نظافة وإشغالات، ومصادرة 2111 شيشة بمدن ومراكز المحافظة.

وأضاف أنه تم غلق 1680 مركزًا للدروس الخصوصية، وغلق 3164 محلات وأسواق، و190 قاعة أفراح، و693 مقهى، و503 مطاعم، و120 محال ألعاب إلكترونية، و422 حضانة بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد، مواصلة تنفيذ الحملات المكبرة يوميا في إطار الحرص على سلامة وصحة المواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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