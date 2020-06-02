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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائب محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بمستشفيات الحميات والصدر (صور)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:59 م
المهندس عمرو عثمان،
المهندس عمرو عثمان،
إسلام نصير
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تفقد المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مستشفيات الحميات وبورفؤاد والزهور والمبرة تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

ورافق نائب المحافظ خلال جولته، ممثلو الأمن الوطني والتفتيش والمتابعة بالمحافظة والصحة والتأمين الصحي الشامل.

وتابع نائب المحافظ، خلال جولته، تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسئولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما وجه نائب المحافظ، برفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضي، مشيرًا إلى استمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفة دورية، مؤكدًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الأزمة.

وأوضح أن هناك خطوطا ساخنة أعلنت عنها المحافظة على صفحتها الرسمية للإبلاغ عن أي مشكلة أو شكوى خاصة بفيروس كورونا.
المهندس عمرو عثمان،
المهندس عمرو عثمان،
المهندس عمرو عثمان،
المهندس عمرو عثمان،
المهندس عمرو عثمان،
المهندس عمرو عثمان،

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