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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

نيجيريا تتعهد بتحقيق الالتزام الكامل باتفاق «أوبك بلس» لخفض إنتاج النفط

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:53 م
وزير النفط النيجيري
وزير النفط النيجيري تيميبري سيلفا،
وكالات
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قال وزير النفط النيجيري، تيميبري سيلفا، في رسالة عبر حساب وزارة الموارد البترولية النيجيرية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، اليوم الثلاثاء، إن بلاده أوفت بنحو نصف التزامها بشأن خفض إنتاج النفط خلال مايو الماضي وفقا لاتفاق تجمع "أوبك بلس" وأنها ستخفض الإنتاج إلى المستوى المقرر بنهاية يونيو المقبل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن نيجيريا خفضت إنتاجها من النفط خلال مايو الماضي إلى 613ر1 مليون برميل يوميا وهو ما يعني تحقيق نصف الخفض المستهدف للإنتاج.

وقال الوزير إن نيجيريا ستواصل العمل للوفاء بكامل التزامها تجاه اتفاق أوبك بلس، وتتطلع إلى تحسين مستوى التزامها بهذا الاتفاق التاريخي طوال فترة سريانه.

يذكر أن دول أوبك بلس تخضع لضغوط قوية لتحسين التزامها بخصص الإنتاج وفقا لاتفاق خفض الإنتاج في ظل الحديث عن إمكانية تمديد هذا الخفض بعد انتهاء فترة سريانه بنهاية الشهر الحالي.

كان تجمع "أوبك بلس" الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وعدد من الدول النفطية من خارج أوبك قد اتفق على أبريل الماضي على خفض الإنتاج بمقدار 7ر9 مليون برميل يوميا.

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