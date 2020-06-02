الجيش الليبي يستعيد مدينة الأصابعة من يد مرتزقة أردوغان

عرضت قناة مداد نيوز السعودية، تقريرا يسلط الضوء على استعادة الجيش الليبي مدينة الأصابعة الاستراتيجية بعد تخطيط وعمليات بدأت منذ عدة أيام مع هروب ميليشيات الوفاق والمرتزقة المدعومين من تركيا الذين انسحبوا من مدينة غريان.





وأشار التقرير إلى أن القوات الجوية شاركت في التمهيد وتوفير الغطاء الجوي والدعم اللازم لدخول القوات البرية إلى مدينة الأصابعة التي سيطرت عليها ميليشيات الوفاق والمرتزقة في 21 مايو .





ولفت التقرير إلى أن مدينة الأصابعة لها أهمية استراتيجية وعسكرية كبيرة حيث تقع ضمن تجمع بلديات الجبل الغربي شمال غربي البلاد وتبعد حوالي 120 كيلومترا عن العاصمة طرابلس.





وتعد الأصابعة نقطة محورية لخط الإمدادات العسكرية لقوات الجيش وتصل بين قواعد الجيش في ترهونة وحدود طرابلس وهي المدخل الرئيسي لمدينة غريان والتي تعتبر نقطة استراتيجية هامة نحو حسم معركة طرابلس وتحرير كامل التراب الليبي.