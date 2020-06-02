فرنسا: 107 وفيات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 107 وفيات جديدة جراء فيروس "كورونا"، ليتجاوز المعدل اليومي للوفيات بسبب الفيروس عتبة الـ100 حالة لأول مرة منذ 13 يوما.وأشارت وزارة الصحة- حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الثلاثاء- إلى أن عدد الوفيات ارتفع بنسبة 0.4% إجماليا خلال اليوم الأخير، لتصل الحصيلة لضحايا كورونا في البلاد إلى 28940 شخصا، وهي خامس أكبر حصيلة وفيات كورونا في العالم.وأوضحت أن عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفيات في الوقت الحالي يستمر بالتراجع منذ عدة أسابيع، حيث انخفض عددهم من 14288 مصابا إلى 14028 خلال الـ24 ساعة الأخيرة.