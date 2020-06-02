«الصحة»: انخفاض إصابات كورونا ليس مؤشرا على تراجع الانتشار

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن التغير اليومي في عدد إصابات كورونا اليوم عن أمس لا نستطيع أن نعتبره مؤشرًا لتراجع انتشار الفيروس، مشيرا إلى أن التوقعات في انتشار الفيروس من عدمه، محدودة قليلا.وأضاف مجاهد، في مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام" مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة TeN، أن زيادة الأعداد التي حدثت خلال الفترة الأخيرة نتج عنها مجموعة من القرارات والاستعدادات، من أهمها زيادة عدد المستشفيات التي سيصل عددها إلى 367 مستشفى خلال الفترة المقبلة.وكشف عن اعتماد الوزيرة مجموعة من التحاليل والأشعات على الصدر لتشخيص كورونا وبدء تلقي البروتوكول العلاجي، بدون انتظار تحليل الـ pcr.