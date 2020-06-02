«خواطر طبيب نفسي».. كتاب جديد لـ عبد الرحمن عسل عن دار النخبة

صدر حديثًا عن دار النخبة للنشر والتوزيع كتاب «خواطر طبيب نفسي» للأستاذ الدكتور عبد الرحمن عسل.تدور فكرة الكتاب في إطار فلسفي نفسي حول الحياة الاجتماعية للإنسان ومدى تأثيره وتأثره بالواقع الحياتي، من خلال نظرة عميقة وأسلوب شيق.عندما يسطر الطبيب النفسي خواطره لا بد أن تعكس رؤى وتجارب وتحليل لكل ما يجول بخواطر البشر.استطاع الكاتب بخبرته في التعامل مع أنواع شتى من الشخصيات أن ينقل ببراعة وإيجاز أحاسيس تدور في خواطرنا ولا نستطيع التعبير عنها وقد تكون كلماته بمثابة الحل لمشكلة واجهتنا بالفعل ولم نجد لها حل.في خاطرة بعنوان (حكمة الخوف)، يقول المؤلف:«إن الخوف الذي تحاول أن تدفنه في نفسك، ما هو في الحقيقة إلا البذرة التي تنبت شجرة الأحزان. والحزن الذي تبتلعه، ما هو إلا الكوابيس التي تؤرِّق منامك، وتنغِّص نهارك. الخوف والحزن مشاعر إنسانية، أوجدها الله لتجعل الإنسان يأخذ خطوة للخلف، ويستبصر الأمور، ويراجع خريطة الحياة، ويستلهم منهما دروبًا إلى السماء، إلى الله».