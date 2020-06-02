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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 28 حالة تعدِ على أملاك الدولة والأراضِ الزراعية بالغربية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:10 م
إزالة
إزالة
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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واصلت محافظة الغربية بمختلف المراكز والمدن، تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء العشوائي، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعامل بحزم وحسم مع المعتدين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

وأوضح طارق رحمي محافظ الغربية، في بيان له اليوم، عن تنفيذ 28 قرار إزالة، شملت 7 قرارات إزالة لمخالفات بناء على مساحة 597 متر بمركز طنطا وحي أول وثان طنطا وحي أول المحلة الكبرى ومركز قطور، وعدد 1 قرار إزالة لحالة تعد على أراضي زراعية على مساحة 19 سهما، و3 قرارت إزالة لمخالفات بناء على مساحة 590 مترا، و17 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة 1610 متر بمركز سمنود.

وأضاف رحمي، أن الحملات أسفرت كذلك عن إزالة فى المهد لـ5 حالات تعد على أراضي زراعية على مساحة 2 قيراط و13 سهم بمركزي زفتي والسنطة، وإزالة 6 مخالفات بناء علي مساحة 333 متر بمركزي قطور وطنطا.

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