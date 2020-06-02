طبيب طوارئ: ارتفاع درجات الحرارة يساعد في القضاء على كورونا

قال الدكتور محمد جمال، طبيب طوارئ بالمستشفيات الألمانية، إن أوروبا تمثل نصف إصابات العالم من فيروس كورونا، والشعب الأوروبي كان على قدر المسئولية بالالتزام بالإجراءات الوقائية المتمثلة بالحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي.وأضاف جمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن عامل الطقس وارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف يساعد في القضاء على فيروس كورونا.ولفت إلى أنه تم تخصيص تطبيق لفحص المواطنين عن بعد، بطرح تساؤلات عن مدى إصابته بأحد أعراض كورونا أو احتكاك مع شخص مُصاب بالفيروس، وعند تسجيل 4 نقاط من الأشياء المذكورة يتم أخذ مسحة له ووضعه بمكان معين لحين ظهور النتيجة، وحال ثبت إيجابية المسحة يتم عزله أسبوعين لحين تماثله للشفاء.وأكد أن الوضع الصحي في ألمانيا اليوم جيد، والعدد في انحصار شديد، وهناك تنافس كبير على إنتاج لقاح، خاصة بعد العرض التي قدم من الجانب الأمريكي لشركة "كيور فاك" الألمانية بمبلغ يقدر بمليار دولار للحصول على الحقوق الحصرية للدواء، لكن الشركة أكدت أن العقار الذي سيتم إنتاجه سيكون للعالم أجمع وليس لدولة بعينها، وأكدت الشركة أن تجارب اللقاح على الفئران كانت إيجابية وسيتم اختباره هذا الشهر على البشر، والشركة تعهدت بإنتاج 100 مليون عبوة من اللقاح سنويًا.