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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«السياحة» تكرم مجتازي «صحة وسلامة الغذاء» العاملين بالمنشآت الفندقية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:55 م
غادة شلبي
غادة شلبي
رامى حسين
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سلمت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، شهادات اجتياز البرنامج التدريبي "HACCP" والخاص بطرق صحة وسلامة الغذاء، لعدد من العاملين بقطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية وقطاع الأنشطة والمكاتب الداخلية بالوزارة، والذي نظمته الوزارة كخطوة نحو خلق كوادر مدربة للاستعانة بهم في هذا المجال، في إطار الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بهذه المنشآت وتوفير سبل صحة وسلامة الغذاء المقدم بها وفقا للمعايير العالمية.

وأعربت شلبي، حسب بيان، عن تقديرها للمكرمين، ودعتهم إلى بذل مزيد من الجهد في العمل، مشيرة إلى أن ملف التدريب يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية وخاصة تنمية قدرات شباب العاملين بالوزارة ورفع كفاءتهم.

من جهتها، أوضحت الدكتورة سها بهجت، مستشار وزير السياحة والآثار لشؤون التدريب والمتحدث الرسمي، أنه تم عقد هذا البرنامج بالتعاون مع شركة "دايڤيرسي"، وتناول الجوانب الرئيسية المتعلقة بصحة وسلامة الأغذية، مثل الممارسات الجيدة لتصنيعها وتداولها بالمنشآت السياحية والفندقية، والتعريف بأساليب وطرق الوقاية والحماية من الفيروسات والأمراض وكيفية تطبيق الطرق المثلى لتطهير ونظافة بيئة العمل، مضيفة أن هذا البرنامج يؤهل الحاصلين عليه لقياس مدى سلامة الإجراءات الصحية السليمة بداية من تخزين الأطعمة حتى وصولها إلى طاولة الاستخدام في الفنادق والمطاعم، وأيضا مراقبة الإجراءات السليمة المتعلقة بصحة وسلامة الغذاء للعاملين بمجال الأغذية والمشروبات.
غادة شلبي
غادة شلبي
غادة شلبي
غادة شلبي

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