تجديد حبس فلاح لشروعه فى قتل مدرس بكفرالشيخ

جدد المستشار أحمد غلوش، قاضي المعارضات بمحكمة مركز كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، حبس فلاح 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالشروع في قتل معلم لغة إنجليزية، بمركز الرياض، وذلك أثناء مشاجرة بين عائلتهما بقرية الناصرية التابعة لمركز الرياض.تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء محمود حسن مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من العميد أيمن بكري، بنشوب مشاجرة بين عائلتين في قرية الناصرية دائرة المركز، بسبب خلافات الجيرة بينهما، أسفرت عن إصابة "ياسر م.ف - 43 سنة"، مدرس لغة إنجليزية بالأزهر الشريف، نتيجة التعدي عليه من الطرف الآخر، بعدة ضربات بالرأس.انتقل المقدم فتحي رزق، رئيس مباحث مركز شرطة الرياض، ومعاونيه، إلى القرية، وجرت السيطرة على الوضع هناك، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين عائلتي المجني عليه وإحدى عائلات جيرانهم، بسبب خلافات الجيرة، ما جعل أفراد الطرف الثاني يتعدون على الطرف الأول معلم الأزهر من خلال استعانتهم بآخرين حملوا أدوات حادة.تم نقل المجني عليه معلم اللغة الإنجليزية إلى مستشفى الفتح التخصصي بمدينة كفرالشيخ، وتبينت إصابته بكسر في الجمجمة، ونزيف بالمخ، ما تطلب تدخل جراحي لوقف النزيف، وإصلاح عظم الجمجمة، ومدة علاجه أكثر من 21 يومًا.بسؤال المجني عليه اتهم كل من المدعو "محمد.إ.ا"، 46 سنة، فلاح، وابن عمه المدعو "هاني.ش.ا"، 40 سنة، فلاح، بالتعدي عليه بأدوات تستخدم في التعدي على الآخرين (كواريك وفؤس)، على رأسه، ما أدى إلى إصابته بالإصابات الواردة في التقرير الطبي، وذلك من خلال استعانتهما بأشخاص آخرين حاملون نوعية الأدوات المستخدمة، وذلك إثر خلافات الجيرة مع المشكو في حقهما.تم القبض على المتهم المشكو في حقه الأول، فيما فر المتهم الثاني هربًا، ويكثف رجال المباحث جهودهم لإلقاء القبض على المتهم الثاني.حُرر بذلك المحضر رقم 5357 لسنة 2020، جنايات مركز شرطة الرياض، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهم الأول 4 أيام على ذمة التحقيقات، بينما جددت محكمة مركز كفرالشيخ، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ​