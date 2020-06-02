مدير التأمين الصحى ببنى سويف يتفقد قسم الأورام فى أول يوم عمل

تفقد الدكتور حسن محمود سليمان، مدير عام فرع بني سويف للتأمين الصحي، اليوم الثلاثاء، قسم الأورام فى أول يوم عمل بعد نقله مبنى الهلال للمراكز الطبية المتخصصة، وذلك لمتابعة سير العمل بانتظام، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كوفيد_١٩ فيروس كورونا.وتابع "محمود" خلال زيارته تشغيل جميع الأجهزة وتوافر جميع المستلزمات واتباع سياسات مكافحة العدوى، وأشاد بحسن معاملة المرضى، والتأكيد على توفير التهوية الجيدة، مشددا على النظافة بصفة مستمرة واتباع سياسات مكافحة العدوى، واستخدام أدوات التعقيم لكل الأسطح، حفاظا على سلامة المرضى وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى لجميع العاملين.جدير بالذكر أنه تم بدء العمل بمركز الأورام اليوم بانعقاد لجنة الأورام بتواجد الدكتور، وذلك لمناظرة الحالات وصرف العلاج اللازم، علما بأن مدخل المركز خلف مبنى الهلال بجوار مدرسة سان مارك للعمل على راحة المرضى.