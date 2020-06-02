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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

العنانى يصدر قرارًا بتعيين مستشارًا للسياحة المستدامة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:43 م
خالد العناني
خالد العناني
رامى حسين
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أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، قرارا بالاستعانة بالدكتورة نشوى طلعت، أستاذ الدراسات السياحية وعميد معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق للعمل كمستشار للوزير للسياحة المستدامة.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على الاستعانة بالكفاءات والكوادر المتميزة من ذوى الخبرة سعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

وتخرجت الدكتورة نشوى من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان، وعملت عقب تخرجها فى شركه ترافكو، ثم التحقت بعد ذلك بالعمل الأكاديمي في كلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.. حصلت على الماجستير والدكتوراه من كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان وكانت رسالة الدكتوراه بعنوان "التسويق البيئي ودوره فى تنشيط السياحه الترفيهية".

وعملت كمستشار لوزير السياحة الأسبق للسياحة الخضراء والمدير التنفيذي لوحدة السياحة الخضراء.. كما تم اختيارها كأحد خبراء السياحة المستدامة لتمثيل مصر فى برنامج خبراء السياحة المستدامة المقدم من وزارة الخارجية الألمانية، كما قامت بالمشاركة كمحاضر في الدورات التدريبة الخاصة بالسياحة المستدامة التي تقدمها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة.

وشاركت في برنامج القادة الدوليين الزائرين IVLP الذي تقدمه وزارة الخارجية الأمريكية بعنوان السياحة التطوعية، ولها العديد من الأبحاث المنشورة والمشاركات في المؤتمرات العلميه المحلية والدولية.
دكتوره نشوى طلعت
دكتوره نشوى طلعت

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