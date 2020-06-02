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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نشأت الديهي يشيد بالموقف السوداني من مفاوضات سد النهضة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:41 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
أحلام عبدالرحمن
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ثمن الإعلامي نشأت الديهي، موقف دولة السودان، من مفاوضات سد النهضة، قائلا إن الموقف السوداني الآن هو نفس الموقف المصري.

ولفت "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إلى أن السودان أرسلت رسالة لمجلس الأمن أبلغتها بأنها تقبل استئناف مفاوضات سد النهضة، وانها لن تقبل بأي حل أحادي الجانب فيما يخص سد النهضة الإثيوبي يؤدي لاشتعال المنطقة.

وأشار الديهي، إلى أن رسالة السودان تضمنت شرح اتصالات رئيس الوزراء السوداني مع نظرائه في مصر وإثيوبيا.

وأشاد بموقف الجانب السوداني على لسان وزارة الخارجية السودانية، الذي أكد أن مصر صاحبة حق وقوية، وهي ليست ضد تنمية إثيوبيا، والرئيس أكد حرص مصر على تحقيق التنمية لدول إفريقيا بأكملها، وعلى ضرورة التعاون من أجل تحقيق التنمية.

وتابع الديهي، أن الجانب الإثيوبي ينظر لمصر على انها متعنتة وتريد أن تأخذ على ما لا تستحق، ولكن تاريخيًا مصر لم تتعنت ولم تتغول ودائمًا ما تنظر لمصالح الشعب الإثيوبي والخروج من دائرة الفقر، ولكن ليس على حساب المصريين.

ولفت إلى أن هناك محاولة لتهيئة الرأي العام الإثيوبي لقبول التوقيع على اتفاق بشأن سد النهضة.

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