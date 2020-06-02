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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: مبادرة ترامب لعقد قمة «G7» خطوة في الاتجاه الصحيح

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:03 م
ترامب
ترامب
أ ش أ
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وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعقد قمة موسعة لمجموعة الدول السبع، التي تضم روسيا وبعض الدول الأخرى، بأنها خطوة في الاتجاه الصحيح.

وذكرت زاخاروفا- في تصريحاتها التي أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية- أن فكرة عقد قمة موسعة لمجموعة الدول السبع هي خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تقدم تمثيلًا عالميًا حقيقيًا، موضحة أنه من الصعب تنفيذ تعهدات جادة ذات أهمية عالمية دون مشاركة الصين.

يذكر أن ترامب قد أكد، خلال مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس الاثنين، أنه يمكن دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة السبع حيث أبلغ بوتين بهذه الفكرة.

وأرجأ الرئيس الأمريكي قمة مجموعة السبع المقررة حتى سبتمبر المقبل، كما يعتزم دعوة كوريا الجنوبية وأستراليا والهند لحضور الحدث.

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، قد أشار، في وقت سابق اليوم، إلى أن موسكو ستحصل على مزيد من المعلومات حول قمة مجموعة السبع القادمة من خلال قنواتها الدبلوماسية مع واشنطن.

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