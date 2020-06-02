الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل صيدلية بمصر الجديدة

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل صيدلية بعمارة في شارع الميرغني، وتم الدفع بـ٦ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.وجار تبريد مكان الحادث وحصر التلفيات والخسائر والوقوف علي سبب الحريق.كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل صيدلية بعمارة بشارع الميرغني بمصر الجديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب6 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.