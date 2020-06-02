الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل صيدلية بمصر الجديدة
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:55 م
هدير مصطفىطباعة
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق نشب داخل صيدلية بعمارة في شارع الميرغني، وتم الدفع بـ٦ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.
وجار تبريد مكان الحادث وحصر التلفيات والخسائر والوقوف علي سبب الحريق.
كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل صيدلية بعمارة بشارع الميرغني بمصر الجديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب6 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.
وجار تبريد مكان الحادث وحصر التلفيات والخسائر والوقوف علي سبب الحريق.
كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق هائل داخل صيدلية بعمارة بشارع الميرغني بمصر الجديدة، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة ب6 سيارات إطفاء لمحاولة إخماد الحريق.
وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات.