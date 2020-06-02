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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تفاصيل لقاء ضياء رشوان مع 50 من ممثلى وسائل الإعلام الأجنبية بمصر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:52 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
محمد عبدالناصر
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التقي الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، بمقر الهيئة خلال لقاء شهر يونيو مع المراسلين الأجانب بـ 50 من ممثلي الوكالات والصحف المعتمدة بمصر.

يأتى ذلك في إطار حرص الهيئة العامة للاستعلامات على تعزيز التعاون القائم المبني على الشفافية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، لينعكس إيجابيا على أداء عملهم الصحفي وفقا للمعايير المهنية المتعارف عليها دوليا.

أكد ضياء رشوان في كلمته الافتتاحية سرعة استجابة الهيئة لتساؤلات المراسلين الأجانب، وإتاحة البيانات والمعلومات ذات الصلة بالشأن المصري.

كما أبدى رشوان استعداد الهيئة تسهيل عقد لقاءات دورية لمناقشة ملفات متخصصة بعينها، بناء علي طلب المراسلين الأجانب مع المسئولين المعنيين، إلى جانب الاجتماع الشهري الذي ينعقد بينه وبين المراسلين، مشيرا إلى توجيه رئيس الجمهورية بدعوة عدد من المراسلين الأجانب للمشاركة في تغطية الفاعليات الوطنية المختلفة.

وفي إطار الحوار التفاعلي بين رئيس الهيئة والحضور، قدم مجموعة من المراسلين عددا من الاقتراحات والاستفسارات من أبرزها:
• طالب البعض بضرورة التنسيق مع الجهات المختلفة لترتيب لقاءات مع مختلف المسئولين.
• أهمية عقد لقاءات دورية مع مسئولي ملف الصحة للوقوف على مستجدات جائحة كوفيد19.
• تسهيل تنظيم زيارات ميدانية لمستشفيات العزل ومركز مكافحة العدوي، الذي تم انشائه حديثا لنقل صورة واقعية وإبراز الجهد المبذول من الاطقم الطبية.
• اتاحة الفرصة امام المراسلين الأجانب لتغطية جهود الدولة الإنسانية المتمثلة في توزيع المؤن الطبية.
• في ضوء تنظيم الهيئة لعدد من الزيارات الميدانية للمراسلين الأجانب للسجون بالتعاون مع وزارة الداخلية، طالب البعض بتكرار مثل هذه الزيارات في المستقبل.

من جانبهم، أشاد الحضور بتكريم رئيس الجمهورية لعميد المراسلين الأجانب في مصر فولكهارت فيندفور في التاسع من ديسمبر 2019 واقترحوا اعتبار هذا التاريخ كمناسبة سنوية للاحتفال بالمراسلين الأجانب في مصر، وأن يتم تقديم سبل الدعم لجمعية المراسلين الأجانب في مصر بما يكفل لها مزيد من الفاعلية وتوثيق الروابط معهم.

في نهاية اللقاء، وعد رئيس الهيئة بالنظر بجدية في هذه المقترحات، كما استجاب للعديد من التساؤلات والمطالب الفنية والإدارية واللوجستية المتعلقة بعمل المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، معربا عن حرصه علي استمرار عقد هذه اللقاءات الدورية.

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