حريق بصيدلية مشهورة في مصر الجديدة.. و6 عربات إطفاء

دفعت إدارة الحماية المدينية بالقاهرة بـ6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق في إحدى الصيدليات الشهيرة بشارع الميرغني بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وجار التعامل مع الحريق، مع ارتفاع الأدخنة بالمنطقة، والذي بينت المعاينة الأولية أن سببه انفجار التكييفات، وجار الوقوف على الأسباب الفعلية عقب عمليات الإطفاء والتبريد التي تجري الآن.وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الخدمات، بنشوب حريق في إحدى الصيدليات الشهيرة بشارع الميرغني في مصر الجديدة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إطفاء وجاري السيطرة على الحريق، وسط فرض كردون أمني من قبل أجهزة الأمن، وانتشار الخدمات المرورية لتنظيم الطريق.