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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الدول تستعد باستراتجيات تسويقية «هجومية» لاستعادة السائح

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:48 م
الدكتورسعيد البطوطي،
الدكتورسعيد البطوطي،
رامى حسين
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قال الدكتور سعيد البطوطي، أستاذ التسويق السياحي بجامعة فرانكفورت بألمانيا، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الألماني، إن الربع الأخير من العام الحالي سيشهد بداية التعافي التدريجي لحركة السياحة الدولية كما هو متوقع، ويستمر ذلك حتى صيف 2021، موضحا أنه ستكون هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب السياحي قد تصل إلى أن العرض ربما يكون ضعف الطلب أو أكثر، خاصة خلال موسم شتاء 2020-2021.

وأضاف البطوطي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن العديد من الدول السياحية على مستوى العالم تستعد بخطط تسويقية وترويجية للبدء بها فورًا في الأسواق السياحية المستهدفة، متبعة ما يسمى بـ"الاستراتيجيات التسويقية الهجومية"، موضحا أنه لا بد على القائمين على السياحة في مصر كالاتحادات السياحية والشركات بتجهيز الخطط التسويقية والترويجية والتي تشمل مزيج تسويقي يتناسب مع كل سوق من الأسواق ومع كل مجتمع من المجتمعات، ويجب أيضًا مراعاة الظروف الجديدة والتغيرات التي حدثت في أمزجة واتجاهات ورغبات الجمهور من المستهلكين السياحيين في كل سوق من الأسواق، وأن المستهلك السياحي (السائح المستقبلي) اختلف عن ذي قبل، فأصبح أكثر حساسية وتحفظًا وتدقيقًا في كل شيء، كما لا بد من الاستعداد التام بخصوص الاستقبال بالمطارات والحركة بالسيارات السياحية وأماكن الإقامة والمزارات السياحية والمراكز الطبية في محيط أماكن الإقامة والمزارات السياحية وعمل خرائط بها وطرق الاتصال.

وتوقع البطوطي أن يكون الطلب خلال المرحلة الأولى من التعافي مستقرًا على نمط السياحة الترفيهية "Leisure Tourism"، حيث متوقع أن تتعافى بشكل أسرع من الأنماط السياحية الأخرى، وسيكون السائح في خلال الفترة القادمة أكثر حرصًا وأشد حساسية، وسيحافظ على التباعد الاجتماعي وتجنب المناطق التي بها زحام سكاني وتلامس واختلاط بالمجتمعات المحلية لحد ما، تلك الحساسية ستزول مع الوقت ومع الانحسار الكامل لفيروس كورونا وتوزيع المصل الخاص به.

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