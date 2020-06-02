عضو «تنسيقية الأحزاب»: الإصلاح الاقتصادي هدف لتحسين مستوى محدودي الدخل

قال محمد فريد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن الجميع لمس الفارق الكبير بين ما قبل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بعده، موضحا أن نسبة التضخم كانت كبيرة ووصل الآن إلى 5%، وهو ما يؤثر على دخل الفقراء ومحدودي الدخل.وأضاف فريد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية عزة مصطفى، مساء الثلاثاء، أنه في بداية الإصلاح الاقتصادي كان الهدف تحسين مستوى محدودي الدخل وتم اتخاذ إجراءات حمائية أيضا وتم تحسين الأجور والمعاشات.وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن رفع الدعم عن الوقود كان خطوة جيدة وبداية الانحياز للفقراء، وخطوة تحرير سعر صرف الجنيه مهمة أيضا، لأن الدولة كانت تدعم الدولار.كما أوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة ساهمت في تحقيق النمو الاقتصادي.