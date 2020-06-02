عضو بـ«تشريعية النواب»: مصر تحت حكم السيسى تعيش فى أمن وآمان

أكد النائب محمد سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن شيوع الأمن والتصدي للإرهاب وإجهاض بؤره الإرهابية وملاحقة الخونة والمرتزقة من عناصره، أبرز مزايا حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالخصوص طوال العام الماضي بعدما تزايدت المؤامرة الإرهابية على مصر وأصبح واضحًا لكل ذي عين أن هناك إصرارًا على الإضرار بالوطن من جانب المجموعات الإرهابية.وقال عضو مجلس النواب، في بيانه اليوم الثلاثاء، إن هناك تراجعًا واضحًا طفي معدل الجريمة، والقضاء على الإرهاب، بالتوازي مع الأمن الإنساني وإطلاق المبادرات الإنسانية التي تهدف لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.وأشار سليم إلى أن الأجهزة الأمنية وبتوجيهات الرئيس السيسي، استطاعت تطهير 57 بؤرة إرهابية وضبط 50 عبوة متفجرة وقنابل وأحزمة ناسفة، وتحريز 54 طن هيروين وحشيش وبانجو و50 ألف قطعة سلاح، وضبط قضايا أموال عامة بقيمة 4 ملياراتط و584 مليون جنيه، قائلا: "مصر تحت حكم الرئيس السيسي تعيش في أمن وآمان، وهى الضمانة اللازمة للاستقرار والإنتاج ومواصلة عمليات التنمية".