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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يكشف حقيقة سقوط عامل نظافة أثناء عمله بسبب كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:38 م
أحمد موسى
أحمد موسى
أحلام عبدالرحمن
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كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة الصورة التي نشرها الإخواني عمرو عبدالهادي، عن سقوط عامل نظافة أثناء عمله بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عمرو عبدالهادي الإرهابي وضع بوست وقال عامل سقط بعد إصابته بكورونا، هكذا يتساقط العمال في مصر، والصورة لعامل في المغرب تساقط بسبب إصابته بفتق".

وعرض موسى، الصورة الأصلية التي نشرتها صفحة مدينة مكناس المغربية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسيوك".

وعقب موسى: "حثالة البشرية وكلاب حسن البنا، قال الحق عامل النظافة بيموت في الشوارع، وأصل الصورة من المغرب، كل هدفهم يشوهوا مصر، لكن ربنا بيفضحهم ويفضح كذبهم".

ولفت موسى، إلى أن الإخوان يكثفون من نشر أكاذيبهم، لعرقلة مصر من المضي قدما لمزيد من الفتح، واستمرار عجلة الاقتصاد.

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