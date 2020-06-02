برلماني: نهاية أردوغان اقتربت

قال النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن نهاية النظام التركي الإرهابى ممثلا فى السلطان المهووس رجب طيب أردوغان اقتربت، بعد أن فضحته صحف المعارضة التركية بعد قيام حكومته بسرقة تبرعات الأتراك المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف "أبوجاد"، فى بيان له اليوم، أن صحف المعارضة التركية أكدت استغلال حكومة العدالة والتنمية أموال التبرعات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا فى سد عجز الموازنة، خاصة أنه مع بداية أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بدأ أردوغان حملة جمع تبرعات من المواطنين بدلًا من تقديم المساعدات لهم كما فعلت الدول الأخرى.وتابع: "كشفت الصحافة التركية عن أن مسئولى حزب العدالة والتنمية يتجنبون الإجابة عن الأسئلة الخاصة بأين ذهبت أموال التبرعات من المواطنين الأتراك لمواجهة فيروس كورونا؟، ولكن نظام وحكومة أردوغان يعجزان ولا يجيبان عن هذه الأسئلة، وهذا دليل قاطع على سرقة الحكومة التركية لأموال التبرعات".