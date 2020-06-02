رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: نهاية أردوغان اقتربت

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:35 م
حسين أبو جاد
حسين أبو جاد
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
طباعة
قال النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، إن نهاية النظام التركي الإرهابى ممثلا فى السلطان المهووس رجب طيب أردوغان اقتربت، بعد أن فضحته صحف المعارضة التركية بعد قيام حكومته بسرقة تبرعات الأتراك المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "أبوجاد"، فى بيان له اليوم، أن صحف المعارضة التركية أكدت استغلال حكومة العدالة والتنمية أموال التبرعات المخصصة لمواجهة فيروس كورونا فى سد عجز الموازنة، خاصة أنه مع بداية أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) بدأ أردوغان حملة جمع تبرعات من المواطنين بدلًا من تقديم المساعدات لهم كما فعلت الدول الأخرى.

وتابع: "كشفت الصحافة التركية عن أن مسئولى حزب العدالة والتنمية يتجنبون الإجابة عن الأسئلة الخاصة بأين ذهبت أموال التبرعات من المواطنين الأتراك لمواجهة فيروس كورونا؟، ولكن نظام وحكومة أردوغان يعجزان ولا يجيبان عن هذه الأسئلة، وهذا دليل قاطع على سرقة الحكومة التركية لأموال التبرعات".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيًا

العسال: «ريمديسيفير» يصل مصر قريبًا لعلاج كورونا

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

«لجنة كورونا» تنصح المصريين بتعزيز المناعة بالفيتامينات والرياضة

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

وفاة الفنان علي عبدالرحيم «سامبو شمس الزناتي»

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي (خاص)

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

«الرمد أبرزها».. أمراض تفشت بين عمال حفر قناة السويس قبل 166 عامًا

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

وفاة الإيطالي أوبيالى بطل العالم الأسبق للدراجات النارية

التقديم للصف الأول الابتدائي ٢٠٢٠.. الرابط وخطوات التقديم في العام الدراسي 2021

Nategek| الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020.. أبحاث الصف الثالث الإعدادي

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
هل فقد «أوباما» الذاكرة؟
منى رجب
حلم لم يتحقق.. من مارتن لوثر كينج إلى جورج فلويد
د.مينا بديع عبدالملك
أسقف يخدم بروح أبوة عالية
ثروت الخرباوي
كيف تحوّل شباب الإخوان إلى قتلة لا أمل فى توبتهم؟
المزيد

الثقافة

«الثقافة تعرض أوبريت «الأرملة الطروب» على يوتيوب

غدًا.. الروائي الغربي عمران ضيف مركز الحرية للإبداع

إصابة الشاعر أحمد تيمور بكورونا بسبب عزومة

دار فضاءات تصدر «مختارات من القصة الكردية القصيرة».. قريبًا