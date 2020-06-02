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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مع لبن وملابس.. العثور على طفلة حديثة الولادة بالغربية

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:18 م
الطفلة
الطفلة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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عثر أهالي شارع البساينة التابعة لدائرة ثان المحلة الكبرى بالغربية، على طفلة حديثة الولادة وجوارها حقيبة بداخلها عبوة لبن وملابس ملقاة بمدخل أحد المنازل.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بالمحلة، بورود بلاغات من سكان أحد المنازل بشارع البساينة، بعثورهم على طفلة حديثة الولادة عقب سماع صرخاتها، لافتا إلى أنها بصحة جيدة وترتدي ملابس صفراء اللون وملفوفة بغطاء أبيض وبجوارها حقيبة، وعلى الفور انتقلت شرطة النجدة إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال التحقيق أن الطفل لا يوجد معها أي بيانات تدل على هويتها والحقيبة يوجد فيها ملابس وعبوة لبن فقط.

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى المحلة العام بواسطة سيارة الإسعاف، لتوقيع الكشف عليها ثم تحويلها إلى إحدى دور رعاية الأطفال، وتحرر محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.

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