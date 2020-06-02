ضبط 15 شخصًا خالفوا قرار ارتداء الكمامة بطنطا

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، منذ قليل، جولة تفقدية بشوارع طنطا وكورنيش الاستاد، وعدد من مواقف السيارات بمدينة طنطا، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة طنطا، وعادل داوود رئيس حي أول طنطا، ومحمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.وأوضح محافظ الغربية أنه تم ضبط 15 شخصا بمدينة طنطا، خالفوا قرار ارتداء الكمامة، والمخالفات ما بين سيارات سرفيس وأجرة، مشددا على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور لرصد السيارات المخالفة، وتوقيع الغرامات على المخالفين.وأكد "رحمي" سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.يذكر أن رحمي أمر رئيس حي ثان طنطا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال بعض المحلات المخالفة لقرار الغلق بشارع 306، وعلى الفور تم إحالة أصحابها للشرطة، كما تم غلق وتشميع أحد المحلات بشارع الحلو.