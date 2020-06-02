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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بمراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة في مواجهة كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 07:14 م
أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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شدد النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار وعضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال أزمة كورونا، وتوفير كافة السبل والدعم التي تقلل من الصعوبات التي يواجهونها، كونهم يحتاجون لاهتمام وعناية أكثر من غيرهم.

وأكد أبوالعلا، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، ضرورة أن تتضمن المراعاة أيضا وضعهم بشأن تحديثات تطبيق "صحة مصر" الذي أطلقته وزارة الصحة، لكي يتناسب مع ذوي الاحتياجات الخاصة ويستطيعوا استخدامه والاستفادة من الخدمات المميزة المقدمة من خلاله.

ولفت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب لضرورة تدريب الأطقم الطبية على معاملتهم في ظل هذه الأزمة أيضا، حيث إن الإعاقة تشكل خطرا أزيد وتزيد من التحديات خاصة الإعاقة الحركية والبصرية.

وتطرق بحديثه إلى الحجر المنزلي لذوي الإعاقة، الذي يحتاج لمراعاة إضافية، حيث إن البعض منهم لا يستطيع الاعتماد على نفسه، مع إتاحة إمكانية متابعة المصابين بكورونا منهم، من جانب الأطباء في المنزل.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تسعى لتقديم النموذج الأفضل للمواجهة، ولكن زيادة الإصابات تمثل تحديات كبيرة على الجميع نحو التكاتف من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مع مراعاة ظروف ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم تسهيلات إضافية لهم حرصا أيضا على سلامتهم التي تلقى اهتماما ورعاية كبيرة من القيادة السياسية.

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