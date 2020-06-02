«شرم الشيخ الدولي» للمسرح الشبابي ينعى علي عبدالرحيم

نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان الراحل علي عبدالرحيم، بكلمات عبّرت خلالها عن كامل حزنها بوفاته، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وكتبت صفحة إدارة المهرجان: "تنعى إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير علي عبدالرحيم، الذي قدم مسيرة مسرحية وفنية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الإبداع".وتابعت: "وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمه ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".وتوفي الفنان علي عبدالرحيم بعد ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم، اليوم، أنهى حياته عن عمر ناهز 59 عاما.