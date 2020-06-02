إنهاء مشكلة نقص الأوكسجين بمستشفى التأمين الصحي بأسوان

قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إيفاد لجنة برئاسة الدكتور أحمد شعبان، نائب المحافظ، واللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، وبمرافقة الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، وأيضًا الدكتور أحمد عمر، مدير منطقة التأمين الصحى، علاوة على ممثلى الجهات الأمنية والرقابية للمرور الميدانى على مستشفيات الفرز والعزل، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالمتابعة والمرور اليومى للاطمئنان على جاهزية المستشفيات في التعامل السريع مع حالات الإصابة بكورونا.واستهلت اللجنة جولاتها اليومية بمستشفى التأمين الصحى، لمراجعة منظومة العمل بها لضمان تقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى فيروس كورونا، وأيضًا إجراءات تأمين ومكافحة العدوى داخل المستشفى لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية والعاملة الفنية والإدارية، وأثناء مرور اللجنة على قسم الغسيل الكلوى تم التشديد على تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بضرورة وجود ممر آمن ومنفصل للمرضى عن أقسام وغرف الفرز والعزل الخاصة بمرضى كورونا للحفاظ على سلامتهم، وعدم انتقال العدوى خلال تلقيهم جلسات العلاج، بجانب فصل المرضى المصابين بفيروس كورونا في الدور الأرضى بعيدًا عن المرضى غير المصابين بالقسم في الدور الثانى.وفى نفس الوقت اطمأنت اللجنة على انتظام ورديات العمل بقسم الغسيل الكلوى، والذى يضم 24 ماكينة تعمل بنظام 4 ورديات يوميًا تغطى علاج 140 مريضا على مدار الفترات المقررة لهم، وخلال تفقد اللجنة لغرف المرضى المصابين بفيروس كورونا، والتى تضم 23 حالة ما بين اشتباه وإيجابى، تم إنهاء مشكلة نقص أسطونات الأوكسجين بتوفير احتياطى آمن منها، من خلال التعاقد مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين، بجانب الإسراع فى تنفيذ تركيب شبكات الغاز لغرف إضافية لاستقبال أعداد أكثر من الطاقة الاستعابية الحالية، كما تم الاتفاق على سرعة إنهاء أعمال السباكة ببعض الغرف الأخرى لتوظيفها ضمن المنظومة العلاجية.فيما اطلعت اللجنة على موقف مشروع التطوير الذى كان مزمع تنفيذه، وتم تأجيله نظرًا للظروف الحالية، ولحين الانتهاء من مجابهة فيروس كورونا، وطالبت اللجنة إدارة المستشفى بأهمية الاهتمام بالنظافة العامة، بجانب التطبيق الحازم للإجراءات الاحترازية أثناء دخول وخروج المرضى وعملية نقلهم لعمل التحاليل والفحوصات الطبية، علاوة على انتظام توقيتات تسليم الأدوية المقررة وفقًا للبروتوكول العلاجي والوجبات الغذائية.وفى نهاية زيارتها وجهت اللجنة الشكر للأطقم الطبية وللعاملين بالمستشفى، والذين يؤدون واجبهم الوطنى والإنسانى بكل إخلاص وتفانى في هذه المرحلة الحرجة.