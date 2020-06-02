وليد فارس: نيويورك تايمز استقت معلومات بشأن مصر من «الإخوان»

قال الدكتور وليد فارس، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والخبير في الشؤون السياسية الأمريكية، إن صحيفة نيوورك تايمز لا تستقي معلوماتها من جهات موثوقة.وأضاف فارس، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المقال الذي تناول اتهامه بأنه عمل لصالح مصر من خلال التأثير على ترامب، غير صحيح، موضحا أن الصحيفة ارتكبت خطأين وكشفت عن قصور في الحصول على معلومات بطريقة صحيحة ومن مصادرها الحقيقية، الأول عندما قالت أن المقال مبني على مصدر مصري، والذي تصادف أنه عنصر إخواني،والثاني أنها حاولت الإسناد بتصريحات من وزارة العدل الأمريكية والتي لم تعطها شيئا، ومن هنا أثبتت أنها لا تستقي معلوماتها من طرف موثوق به وهي غير قادرة على أن تأخذ معلومات من طريقة رسمية.وأوضح، أن العلاقة بين الصحيفة الأمريكية والإخوان قديمة، حيث أن هناك مكاتب ولوبيهات تابعة للجماعة وقطر تقوم بتقديم إفادات رسمية وقانونية للحكومة عن نشاطها مع وسائل الإعلام الأمريكية.وكشف فارس، أن عدة تقارير كشفت عن تواصل لوبي الإخوان وقطر مع صحيفة نيويورك تايمز أكثر من 67 مرة، وقدمت لها تقارير مقترحة وهو مثبت بشكل رسمي، فماذا عن باقي الصحف والمنصات الأمريكية وحجم التواصل بين الإخوان وقطر وبينها؟.