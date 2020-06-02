لليوم الثاني.. إسبانيا «صفر» وفيات كورونا

قالت وزارة الصحة الإسبانية، إن إسبانيا لم تسجل أي وفيات جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد، اليوم الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، ليظل إجمالي الوفيات ثابتا منذ يوم الأحد عند 27127 حالة وفاة.وأضافت الوزارة، أن حالات الإصابة بالمرض زادت 137 إصابة جديدة منذ أمس الإثنين، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239932 إصابة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.