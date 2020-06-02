«عمومية كيما» تؤجل نقل ملكية أسهمها في الشركات المشتركة

اعتمدت الجمعية العامة لشركة "كيما"، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والتي عقدت عصر اليوم، برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد 2020-2021، وبينت 1.6 مليار جنيه استثمارات جديدة في الشركة، بالإضافة إلي تأجيل مناقشة بند نقل أسهم ملكيتها في الشركات المشتركة للشركة القابضة مقابل المديونية.وتنوي شركة "كيما"، وفقا لبيان اليوم، ضخ الاستثمارات لإصلاح المصنع القديم وإجراء عمليات إحلال وتجديد للمصانع، بالإضافة إلى اعتماد إيردات تجاوزت 3 مليارات جنيه، كما كشفت الموازنة التقديرية للشركة أن مشروع "كيما 2" تكلف نحو 11.6 مليار جنيه، منها نحو 7.1 مليار جنيه قروض بنكية ونحو 4.4 مليار جنيه عن طريق زيادة رأس المال وتدفقات نقدية للشركة.‏كما كشفت الشركة، أنها حققت أرباحا بلغت نحو 43 مليون جنيه حتى 31 مارس الماضي، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، مقابل صافي خسارة بلغت نحو 17 مليون جنيه في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.وأشارت بيان الشركة، إلى أن الأرباح ناتجة عن تحقيق 235.1 مليون جنيه فروق عملة و44.2 استثمارات في الشركات الشقيقة.