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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عقد الاجتماع الوزارى الـ179 لـ«أوبك» 9 يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:14 م
أوبك
أوبك
أ ش أ
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تعقد منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، يوم الثلاثاء، مؤتمرها الوزاري الـ179، عبر تقنية "مؤتمرات الفيديو"، بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المنظمة - في بيان اليوم- أنه في اليوم التالي، سيتم عقد المؤتمر الوزاري الـ11 بين دول "أوبك" والشركاء من خارج المنظمة، وهو التحالف المعروف باسم "أوبك+".

وأوضحت المنظمة أن الاجتماعين سوف يبحثان تطورات وضع السوق النفطية في ضوء جائحة "كورونا" والتي أدت إلى خسائر فادحة في الطلب العالمي على النفط الخام؛ مما دفع المنتجين إلى إقرار خفض قياسي في الإمدادات النفطية بنحو 7ر9 مليون برميل يوميا تم تطبيقه اعتبارا من أول مايو الماضي لمدة شهرين.

يذكر أن اتفاق خفض الإنتاج تشارك فيه 23 دولة من دول "أوبك" وخارجها، وتشير التوقعات إلى احتمال تمديد العمل بخفض الإنتاج لمواجهة الصعوبات الحالية في سوق النفط الخام وخاصة غياب توازن العرض والطلب.

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