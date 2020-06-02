من داخل مستشفى العزل.. ممرضة تبعث رسالة حول علاج مصابي كورونا
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:11 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
أذاعت فضائية «إكسترا نيوز» رسالة مصورة من داخل إحدى مستشفيات العزل لممرضة تتحدث عن علاج مصابي فيروس كورونا «كوفيد 19».
وقالت الممرضة في الفيديو: «أنا ممرضة عمليات، لكن بعد تحول المستشفى لمستشفى عزل فأصبحنا كلنا فريق واحد».
وكشفت أن أصعب ما يواجههوه هو وصول المريض في حالة نفسية سيئة، وقالت: «نحاول أن نهدأ المريض نفسيا لأن حالته تكون سيئة، وعندما يجد أن الأمر تمام، وعلاجه يأتي في موعده، والوضع يتحسن يوم واثنين بيبقى طبيعي وبيطمن».
وأردفت: «اتصاحبنا على الحالات وعارفين طلباته، بنبقى مستنيين الشيفت يجي عشان نطمن على فلان».
وقالت الممرضة في الفيديو: «أنا ممرضة عمليات، لكن بعد تحول المستشفى لمستشفى عزل فأصبحنا كلنا فريق واحد».
وكشفت أن أصعب ما يواجههوه هو وصول المريض في حالة نفسية سيئة، وقالت: «نحاول أن نهدأ المريض نفسيا لأن حالته تكون سيئة، وعندما يجد أن الأمر تمام، وعلاجه يأتي في موعده، والوضع يتحسن يوم واثنين بيبقى طبيعي وبيطمن».
وأردفت: «اتصاحبنا على الحالات وعارفين طلباته، بنبقى مستنيين الشيفت يجي عشان نطمن على فلان».