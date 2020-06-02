من داخل مستشفى العزل.. ممرضة تبعث رسالة حول علاج مصابي كورونا

أذاعت فضائية «إكسترا نيوز» رسالة مصورة من داخل إحدى مستشفيات العزل لممرضة تتحدث عن علاج مصابي فيروس كورونا «كوفيد 19».وقالت الممرضة في الفيديو: «أنا ممرضة عمليات، لكن بعد تحول المستشفى لمستشفى عزل فأصبحنا كلنا فريق واحد».وكشفت أن أصعب ما يواجههوه هو وصول المريض في حالة نفسية سيئة، وقالت: «نحاول أن نهدأ المريض نفسيا لأن حالته تكون سيئة، وعندما يجد أن الأمر تمام، وعلاجه يأتي في موعده، والوضع يتحسن يوم واثنين بيبقى طبيعي وبيطمن».وأردفت: «اتصاحبنا على الحالات وعارفين طلباته، بنبقى مستنيين الشيفت يجي عشان نطمن على فلان».