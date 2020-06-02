لجنة لإجراء المقابلات لفريق المتطوعين من الشباب بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، عن تشكيل لجنة خاصة بإجراء مقابلات للمتقدمين لفريق متطوعي الغربية "Gharbia Volunteers Team"، في إطار دعم رؤية مصر 2030 بتمكين الشباب والاستفادة من قدراتهم في مساعدة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.تضم اللجنة محافظ الغربية رئيسا، وعضوية كلا من اللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظ، وأحمد علي الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، وناصر حسن إسماعيل وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمود نبيل ممتاز بالمكتب الفني للمحافظ منسقا.أكد محافظ الغربية، أن المقابلات ستتم بمقر ديوان عام المحافظة على مراحل، في إطار التدابير الاحترازية لمواجهة كورونا ومراعاة لمنع التجمعات، علما بأن باب التقديم مستمر حتى الآن، وسيتم الاتصال بالمتقدمين تباعا.