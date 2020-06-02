اعتقال 300 شخص فى واشنطن بسبب انتهاك حظر التجوال

اعتقلت الشرطة الأمريكية 300 شخص في واشنطن، الليلة الماضية على خلفية انتهاك حظر التجوال، وفقا لقناة العربية السعودية.فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "‏البنتاجون"، الثلاثاء، تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط وزارة الدفاع والقواعد العسكرية الأمريكية ومحيط العاصمة واشنطن.من جانبه، اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن رفض حاكم نيويورك مارك كومو عرضه بنشر الحرس الوطني في المدينة، جعلها فريسة سهلة للمخربين والرعاع.