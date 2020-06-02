تسيير رحلتين تابعتين لشركات خاصة لإعادة المصريين بالخارج

قال مصدر ملاحي بميناء القاهرة الجوي، إن مطار القاهرة الدولي، استقبل اليوم الثلاثاء، رحلتين استثنائيتين تابعتين لشركات الطيران الخاصة المصرية، لنقل المصريين العالقين بدولتي الكويت والسعودية، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني، على تدعيم الشركات الخاصة، عقب تفشي فيروس كورونا المستجد.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن رحلتي الشركات الخاصة المصرية نقلت 185 راكبا مصريا قادمين من الكويت والسعودية، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة في تلك الظروف.وأشار إلى أن مطار القاهرة الدولي، سيشهد خلال الفترة المقبلة زيادة في وصول الرحلات الجوية الاستثنائية التي تسيرها وزارة الطيران المدني لنقل آلاف العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، وذلك عبر التنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية والجهات المختصة، وفقا لتكليفات القيادة السياسية.