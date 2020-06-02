رمضان عبدالمعز: «كورونا سحابة صيف وهتعدي»

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن عبادة حسن الظن بالله هي العبادة القادرة على أن تجعلك تتخطى أي أزمة أو محنة في حياتك.وأضاف "عبدالمعز" خلال تقدي برنامج "لعلهم يفقهون"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء الثلاثاء، كلما قرأنا في القرآن الكريم وقرأنا في قصص الأنبياء سنجد أن الحل في كل محنة كانت "حسن الظن بالله"وتابع "عبدالمعز": " ظنكم إيه بربكم؟ هل تتخيلون أن المول عز وجل خلقنا وكرمنا ليتركنا ملطشة للجن والفيروسات والميكروبات؟!"، مؤكدًا أن ما نمر به من "أزمة كورونا"، هي مجرد سحابة صيف، مجرد فيروس وهيعدي ويمشي، ونحن نتخذ التدابير والإجراءات الوقائية، مستشهدًا بقول النبي محمد ﷺ: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تُجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، رفعت الأقلام وجفت الصحف.