الفلبين تعلق إنهاء اتفاق الدفاع مع الولايات المتحدة

علقت الفلبين لمدة ستة أشهر على الأقل إنهاء اتفاق الدفاع المبرم مع الولايات المتحدة قبل 21 عامًا، وهو التعليق الذي كان سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل.وقال وزير الخارجية تيودورو لوكسين اليوم الثلاثاء إنه أبلغ السفارة الأمريكية في مانيلا بقرار تعليق إلغاء اتفاق القوات الزائرة المبرم عام 1999 "في ضوء التطورات السياسية وغيرها من التطورات في المنطقة".ويوفر اتفاق القوات الزائرة غطاء قانونيًا لدخول القوات الأمريكية إلى الفلبين لإجراء تدريبات مشتركة مع القوات الفلبينية، ويمكن إنهاء الاتفاق من خلال إخطار مكتوب من أي من الطرفين يدخل حيز التنفيذ خلال 180 يومًا.وقد صدر أول إخطار بالإنهاء في فبراير. وفي رسالة دبلوماسية إلى السفارة الأمريكية، قالت وزارة الخارجية إن تعليق إنهاء الاتفاق سيستمر لمدة ستة أشهر، ويمكن تمديده لستة أشهر أخرى.ورحبت السفارة الأمريكية بقرار الحكومة الفلبينية، مضيفة "تحالفنا المستمر منذ مدة طويلة أفاد البلدين، ونتطلع إلى استمرار التعاون الأمني والدفاعي الوثيق مع الفلبين".