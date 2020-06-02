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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدء عمل لجان المتابعة اليومية للمستشفيات بالمنوفية (صور)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:50 م
لجان المتابعة اليومية
لجان المتابعة اليومية للمستشفيات بالمنوفية
ولاء القاضى
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قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، تشكيل لجنتين تحت إشرافه المباشر وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمن الوطني وبرئاسة محمد موسى نائب المحافظ، واللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، وعضوية ممثلين من مديرية الشئون الصحية والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة، وإعداد تقارير يومية بالمرور للتعامل الفوري مع أي سلبيات وإزالة أي معوقات والتواصل المباشر مع المواطنين.

بدأت اللجان عملها صباح اليوم الثلاثاء،، بالتواجد في مقر ديوان عام المحافظة، حيث تم عقد اجتماع لكل لجنة على حدة لوضع آلية وبرنامج للعمل والمرور على المستشفيات.

تفقد نائب المحافظ وأعضاء اللجنة المرافقين، مستشفى شبين الكوم التعليمي، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية بالمستشفى والمسار الآمن لاستقبال الحالات المصابة، حيث أفاد نائب مدير المستشفى، بأنه يتم استقبال المرضى المصابين والمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ويتم الكشف عليهم بغرفة فرز الحالات ويتم عزل الإصابات المؤكدة بمبنى العزل والذي يسع 48 سريرا، بالإضافة إلى 9 أسرة بالعناية المركزة، مؤكدا توافر الأدوية بكميات كافية ومستلزمات مكافحة العدوى ولا يوجد نواقص في الوقايات الشخصية.

كما اطمئن من رئيس فريق مكافحة العدوى بالمستشفى، على الحالة النفسية للمرضى، موجها بضرورة عمل مسافات آمنة بين المواطنين أثناء استقبالهم لحمايتهم من نقل العدوى، مشيرا إلى المرور الدوري لمتابعة ما تم تنفيذه.

وتفقد مستشفى جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمجمع مستشفيات ميت خلف، والعناية المركزة الجديدة والقديمة وقسم الأشعة المقطعية، موجها بضرورة الالتزام بتطهير وتعقيم كافة الأقسام والأجهزة لعدم نقل العدوى بين المواطنين.

وتفقد اللواء علاء رشاد سكرتيرعام المحافظة، مستشفى حميات شنتنا الحجر بمركز ومدينة بركة السبع للتأكد من تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، حيث اطمئن على الحالة العامة للمستشفى، وأوضحت المديرة أن بها 32 سريرا مخصصة للعزل، وأكد السكرتير العام، أنه سيتم التنسيق الكامل مع مديرية الصحة لبحث إمكانية تدعيم المستشفى بعدد من الأطباء وكذا توفير الأدوية اللازمة.

كما تفقد السكرتير العام، مستشفى بركة السبع العام حيث خصص بها 39 سريرا للعزل بالإضافة إلى 7 أسرة بالعناية المركزة و12 جهاز تنفس صناعي، وأوضح مدير المستشفى بأنه تم عمل مسارات مخصصة لجميع المرضى المترددين من لحظة الدخول وحتى تشخيص الحالة، وأشار السكرتير العام، إلى أنه سيتم التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير كافة الأدوية والمستشفى، مشددا على تحرير مذكرة بإحالة بعض الأطباء والممرضين المتغيبين عن العمل وتبليغهم بإجازة مرضي لاحالتهم للتحقيق فورا.

وكشف مدير الإدارة الطبية ببركة السبع، بأنه تم توزيع 520 شنطة أدوية لحالات العزل المنزلي والمخالطين للحالات الإيجابية بنطاق المركز وذلك من خلال فرق الترصد والتي تقوم بمهامها بمتابعة الحالات بشكل دوري.

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