سيدة مصابة بكورونا تضع مولودها بـ«عزل فاقوس»

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إنه تم إجراء جراحة قيصرية اليوم لسيدة تبلغ من العمر ٤٠ عامًا، مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩"، بمستشفي العزل بفاقوس، وسط إجراءات وقائية مشددة من كل الفرق الطبية بالمستشفى، وبعد إنجاب الطفل، تحولت العينات المعملية للأم من إيجابية إلى سلبية، ليزف المولود بشرى سارة أخرى لوالدته، مضيفًًا بأن حالة المولود جيدة، وسيتم إجراء مسحة طبية له بعد مرور ٤٨ ساعة.وقدم الفريق الطبي الورود للأم لتهنئتها بالمولود الجديد وتماثلها للشفاء من فيروس كورونا المستجد، وكلف وكيل الوزارة الدكتور محمد الناجي الحيوان مدير المستشفى، بالاطمئنان على الحالة الصحية للأم والمولود، والمتابعة الصحية لهما، مقدمًا الشكر له ولجميع الفريق الطبي من الأطباء والمكون من الدكتور أحمد شوقي نساء وتوليد، والدكتور علاء الشحات نساء وتوليد، والدكتور أحمد سالم تخدير، وهيئة التمريض "نسمه صالح، رضا جمعة، هند محمد أمين"، والخدمات المعاونة على المجهود المبذول لصالح المرضي والمواطنين بالمحافظة.