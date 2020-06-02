ضبط 38 طن كبده «فاسدة» في الجيزة

أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، استمرار الحملات الرقابية على الأسواق المحلية والثلاجات الكبيرة بالتنسيق مع الطب البيطري ومفتشي الأغذية، للتأكد من تواريخ الإنتاج والصلاحية وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.وأعلن خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 38 طن كبدة مستوردة منتهية الصلاحية ومغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، في تحدي الثلاجات الكبيرة في مدينة الجيزة، قبل تداولها في الأسواق المحلية، وتم استئذان النيابة العامة بالحصول علي تصريح لإعدامها في أحد المدافن الصحية وإحالة أصحابها للنيابة العامة.