تقرير أمريكي: العنصرية سمة سائدة في المجتمع القطري

اعتبر موقع Trending News Buzz الأميركي، أن التسجيل الصوتي لأمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني والذي وصف خلاله الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما "بالعبد السخيف" في إشارة إلى أن أوباما كان من أصحاب البشرة السمراء، يؤكد على مدى عنصرية الأسرة الحاكمة في قطر، وإهانة كل ما هو معارض لهم، وتعاملهم مع القضايا بهذا الطريقة الغريبة.ولفت الموقع الأمريكي - في تقرير اليوم الثلاثاء - أنه بالرغم من أن وسائل الإعلام العربية والأجنبية لم تستطع التحقق من صحة التسجيل الصوتي، ولكن على الأغلب هو صحيح، قائلًا: "لأن هذه هي طريقة تعامل الأسرة الحاكمة في قطر مع كل ما هو مختلف عنهم".وأشار إلى أن ما يؤكد أن التسجيل صحيح هو أن هناك تسريبات أخرى لأمير قطر السابق وهو يسب العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية، موضحا أنه قد يكون السبب وراء تسريب هذا التسجيل، هو توتر العلاقات بين تميم الأمير الحالي ووالده حمد الأمير السابق صاحب التسريب.وتابع إنه من الواضح أن وصف أوباما بالعبد يظهر مستوى العنصرية التي كانت سائدة دائمًا في المجتمع القطري، فخروج مثل هذا اللفظ من فم زعيم لا يعد أمرًا محيرًا بقدر ما هو مثير للشفقة.