نائب رئيس جامعة عين شمس يشارك باجتماع «الأعلى للتعليم والطلاب»

شهد اليوم عبد الفتاح محمد فتحي سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب وقائع إجتماع المجلس الأعلى للتعليم والطلاب برئاسة الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والذي انعقد بتقنية الفيديو كونفرانس بحضور نواب رؤساء مختلف الجامعات المصرية لشئون التعليم والطلاب.وناقش المجلس عددًا من الموضوعات والقضايا المطروحة فيما يخص الشأن الطلابي خلال المرحلة الراهنة وفي ظل الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم.كما تم الوقوف على انتظام عملية تسليم الأبحاث لطلاب فرق النقل بمختلف الجامعات، وكذلك أعمال تقييم الأبحاث وفق المعايير المعلنة.وناقش المجلس الآليات العامة لإمكانية إجراء امتحانات السنوات النهائية حال إنعقادها، وبما يتوافق مع صالح الطلاب.كما تطرق الاجتماع لمقترحات شكل العام الجامعي الجديد مع استمرار التوسع في تفعيل منظومة التعلم الإلكتروني.