رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

300 ألف جنيه من الغرفة التجارية ببني سويف للمستشفى الجامعي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:29 م
الغرفة التجارية ببني
الغرفة التجارية ببني سويف للمستشفى الجامعي
بنى سويف- محمد حفيظ
طباعة
استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بمكتبه المستشار حسن جعفر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وأحمد محيسن مبارك، نائب أول رئيس الغرفة، لتبرع الغرفة بمبلغ 300 ألف جنيه، لشراء 40 سريرا لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعى.

وعبر الدكتور منصور عن شكره وتقديره لأعضاء الغرفة ومساهمتهم بهذا التبرع ودورهم فى المشاركة المجتمعية، بجانب أبناء المحافظة من أجل التخفيف عنهم من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد في توفير عدد من أسرة لقسم الرعاية المركزة ودعما لجهود الدولة المصرية فى مواجهة الفيروس.

وأكد رئيس الجامعة على استمرار دور الجامعة في تقديم كافة أوجه الدعم داخل محافظة بنى سويف، وأننا لا ندخر جهدًا فى دعم المجتمع السويفى حرصًا على سلامة المواطنين، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة قطاعات المحافظة لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الفيروس.

وقدم المستشار حسن جعفر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، الشكر للأطقم الطبية داخل المحافظة لتصديهم لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن للغرفة دورا مهما نحو المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لذلك قامت الغرفة بالتبرع للمساهمة لشراء عدد من الأسرة لقسم الرعاية المركزة وأن الفترة القادمة ستشهد تبرعا من الغرفة لشراء المزيد من الأجهزة الطبية التى يحتاجها المستشفى الجامعى.

وفى نهاية اللقاء قدم رئيس جامعة بنى سويف درع الجامعة إلى رئيس الغرفة التجارية تقديرا لهم ولتبرعهم للمستشفى الجامعى.

موضوعات متعلقة

تعرف على طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز ودفع الفاتورة إلكترونيًا

السودان يؤكد لمجلس الأمن موافقته على استئناف مفاوضات سد النهضة

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

تسريبات جديدة.. قطر خططت لإيذاء السعودية

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

«لجنة كورونا» تنصح المصريين بتعزيز المناعة بالفيتامينات والرياضة

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

أعطني عمرا.. أرمينية تتجاوز 100 عام تتعافى من كورونا

«أوساكا» تدعم احتجاجات أمريكا: «الصمت خيانة»

بعد إغلاق 3 أشهر.. متاحف اليابان تفتح أبوابها مجددًا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«راس السنة».. ليلة عن الأثرياء والأغيار
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
المزيد

الثقافة

غدًا.. الروائي الغربي عمران ضيف مركز الحرية للإبداع

إصابة الشاعر أحمد تيمور بكورونا بسبب عزومة

دار فضاءات تصدر «مختارات من القصة الكردية القصيرة».. قريبًا

«أنا المصرى».. مسابقة الإنتاج الثقافى للأغنية الوطنية