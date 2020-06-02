300 ألف جنيه من الغرفة التجارية ببني سويف للمستشفى الجامعي

استقبل الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، بمكتبه المستشار حسن جعفر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمحافظة، وأحمد محيسن مبارك، نائب أول رئيس الغرفة، لتبرع الغرفة بمبلغ 300 ألف جنيه، لشراء 40 سريرا لقسم الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعى.وعبر الدكتور منصور عن شكره وتقديره لأعضاء الغرفة ومساهمتهم بهذا التبرع ودورهم فى المشاركة المجتمعية، بجانب أبناء المحافظة من أجل التخفيف عنهم من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد في توفير عدد من أسرة لقسم الرعاية المركزة ودعما لجهود الدولة المصرية فى مواجهة الفيروس.وأكد رئيس الجامعة على استمرار دور الجامعة في تقديم كافة أوجه الدعم داخل محافظة بنى سويف، وأننا لا ندخر جهدًا فى دعم المجتمع السويفى حرصًا على سلامة المواطنين، مشيدا بالتعاون والتنسيق المستمر بين كافة قطاعات المحافظة لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة الفيروس.وقدم المستشار حسن جعفر، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، الشكر للأطقم الطبية داخل المحافظة لتصديهم لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن للغرفة دورا مهما نحو المجتمع لمواجهة أزمة فيروس كورونا، لذلك قامت الغرفة بالتبرع للمساهمة لشراء عدد من الأسرة لقسم الرعاية المركزة وأن الفترة القادمة ستشهد تبرعا من الغرفة لشراء المزيد من الأجهزة الطبية التى يحتاجها المستشفى الجامعى.وفى نهاية اللقاء قدم رئيس جامعة بنى سويف درع الجامعة إلى رئيس الغرفة التجارية تقديرا لهم ولتبرعهم للمستشفى الجامعى.