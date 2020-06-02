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الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: الكويت تمنح إقامة مؤقتة لمدة 3 أشهر

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:24 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر
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تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرا من المستشار العمالي بالكويت أحمد إبراهيم، أشار فيه إلى أن وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، أنس خالد ناصر الصالح، أصدر قرارا بشأن منح إقامة مؤقتة: نص في مادته الأولى على جواز منح إقامة مؤقتة لجميع أنواع الإقامات وسمات الدخول والتي تنتهي صلاحيتها ابتداء من أول يوينو بحد أقصي لمدة 3 أشهر، على أن تنتهي في جميع الأحوال في 31 أغسطس 2020.

ونص على أنه يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية.

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