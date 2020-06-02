جو بايدن: ترامب لا يهتم إلا بالسلطة ومنصبه

طالب المرشح الديمقراطي للبيت الأبيض جو بايدن، الثلاثاء، الأمريكيين بتجنب الغضب واحترام قيم البلاد، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده منذ قليل.وأكد "بايدن" أنه لا مجال للنهب والعنف وتدمير الممتلكات، مردفًا: "ومن غير المقبول أيضا من الشرطة استخدام العنف أو الإفراط في استخدام القوة ضد المحتجين".وشدد على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لا بد أن يقوم بتزويد حكام الولايات بالموارد اللازمة للتعامل الصحيح مع أية مشكلات.وتابع: "ترامب مهتم بالسلطة أكثر من المبادئ وعلى الرئيس الاهتمام بكل الأمريكيين وليس فقط بممولي حملته".وكان قد استأنف بايدن حملته الانتخابية بعد انتهاء العزل من فيروس كورونا، مساء الاثنين، حيث عقد عدة لقاءات مع مسئولين سياسيين ودينيين من السود ليندد بـ"العنصرية المؤسساتية" المتفشية في الولايات المتحدة، إثر مقتل جورج فلويد لدى توقيفه.