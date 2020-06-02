4.7 مليون جنيه من وزارة العدل لنقابة المحامين
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:17 م
الحسين عبيد و محمد جعفرطباعة
أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن تلقي النقابة مبلغ من وزارة العدل خاص بمستحقات أتعاب المحاماة.
وقال: وصلنا مرفق تحويل الآن من وزارة العدل بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاث وثلاثون جنيه دفعة من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة".
وقال: وصلنا مرفق تحويل الآن من وزارة العدل بمبلغ أربعة ملايين وسبعمائة وواحد وثلاثون ألفا وثلاثمائة وثلاث وثلاثون جنيه دفعة من مستحقاتنا من أتعاب المحاماة".