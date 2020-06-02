رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 02 يونيو 2020 الموافق 10 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مستقبل وطن» يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة حياة كريمة

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:15 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
أشرف لاشين
طباعة
أطلق حزب مستقبل وطن بالجيزة الثلاثاء، المرحلة الثالثة من مبادرة حياه كريمة لشعب عظيم التي ينظمها الحزب لتوزيع الكراتين المحملة بالمواد الغذائية، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، وتحت إشراف المهندس عبدالحميد عبدالله الهواري أمين العمل الجماهيري بالمحافظة.

وقال عبدالحميد عبدالله الهواري، القيادى بالحزب، إن المرحلة الثالثة التي أطلقها الحزب بالمحافظة شملت توزيع كراتين المواد الغذائية، على الأسر الاكثر احتياجا والأسر المتضررة من توقف النشاط السياحي بمنطقة نزلة السمان، وسقارة، والبدرشين، إضافة إلى توزيع مستلزمات وأدوات التعقيم والتطهير، للوقاية من انتشار الفيروس.

وأضاف الهواري، في بيان الثلاثاء، أن الأمانة تحرص على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا، بتعقيم وتطهير المنشآت الحكومية والخدمية والشوارع التي ظهرت فيها إصابات بالفيروس، فضلًا عن توزيع بروشورات توعوية بكيفية تطبيق الحجر المنزلي، والإجراءات التي يتوجب اتخاذها للحماية من فيروس كورونا.

أشار أمين العمل الجماهيري، إلى أنه سيتم استمرار عمل اللجان المشكلة بكل مراكز وأقسام المحافظة من شباب الحزب لمشاركة المواطنين في تسهيل عملية تقاضي المعاشات والرواتب وتخفيفًا للزحام، بجانب تعقيم وتطهير ماكينات الصرافة، وذلك تماشيًا مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية بضرورة التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية بمختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وأيضًا المساهمة في توزيع السلع الغذائية بالقري والمراكز في المحافظات.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريبات جديدة.. قطر خططت لإيذاء السعودية

البيت الأبيض يغلق أضواءه للمرة الأولى منذ 130 عامًا

«لجنة كورونا» تنصح المصريين بتعزيز المناعة بالفيتامينات والرياضة

وزير التعليم العالي: نتوقع وصول إصابات كورونا لـ40 ألفًا في 13 يونيو

الصور

image description

جولة داخل صالون أقدم حلاق في مصر

image description

شواطئ مطروح خالية من المواطنين (فيديو)

image description

وزير النقل يبدأ جولته بتفقد الكوبري البديل لخزان أسوان (فيديو)

image description

المواطنون ملتزمون بالكمامات في المناطق الريفية

image description

التزام المواطنين بالكمامات يظهر بوضوح فى الشوارع والمواصلات

الأكثر قراءة

القبض على زوج شقيقة محمد رمضان فى واقعة حفل الزفاف

مصادر: تدهور حالة رجاء الجداوي.. ونقلها للعناية المركزة

«لجنة كورونا» تنصح المصريين بتعزيز المناعة بالفيتامينات والرياضة

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

إنفوجراف

image description

7 شروط للحصول على وحدة إسكان اجتماعى (إنفوجراف)

image description

عقوبة التستر على المجرمين (انفوجراف)

image description

تهم يواجهها حفيد البنا (انفوجراف)

image description

7 معلومات عن دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

بسبب مشهد جنسى.. سعاد حسنى تبتعد عن السينما لعام كامل

بسبب "بنت بديعة".. سميرة أحمد تصرخ: "أنا مش أخت الرسول"

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

عمر الشريف يحكي عن العرافة التي تنبأت له بالعالمية

نجم الساعة

هذه الأفلام كان سيجسدها وانتهت برحيله.. أمنيات أحمد زكي في السينما

الصحة

شركة كورية جنوبية تبدأ التجارب السريرية لعلاج كورونا فى يوليو

منتجات الألبان لا تحمى السيدات عند التقدم فى العمر

الحجر الصحى يسبب بدانة الأطفال

طبيب إيطالي يُثير الجدل بعد إعلانه اختفاء كورونا

منوعات

تنسيق الإلتحاق بمدارس التمريض العسكري 2020

أعطني عمرا.. أرمينية تتجاوز 100 عام تتعافى من كورونا

«أوساكا» تدعم احتجاجات أمريكا: «الصمت خيانة»

بعد إغلاق 3 أشهر.. متاحف اليابان تفتح أبوابها مجددًا

مقالات الرأي
نرمين يسر
«راس السنة».. ليلة عن الأثرياء والأغيار
ماجد حبته
كيف فشلت BBC فى تلميع تركيا؟
لواء. محسن الفحام
ما بين الخطر والحذر
القس. رفعت فكرى
العنصرية البيضاء
المزيد

الثقافة

غدًا.. الروائي الغربي عمران ضيف مركز الحرية للإبداع

إصابة الشاعر أحمد تيمور بكورونا بسبب عزومة

دار فضاءات تصدر «مختارات من القصة الكردية القصيرة».. قريبًا

«أنا المصرى».. مسابقة الإنتاج الثقافى للأغنية الوطنية